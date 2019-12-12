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12.12.2019 - 07:50 |

Antarktika’da beyinleri küçüldü

Uçsuz bucaksız beyazlığın hakim olduğu Antarktika’da Almanya istasyonunda görev için 14 ay geçiren 9 bilim insanının ‘monotonluktan’ beyinleri küçüldü.

Antarktika’da beyinleri küçüldü

 

14 ay sonra...

Almanya’ya ait Neumayer III Kutup Araştırma İstasyonu’nda keşif yapan ve aylardır yalnızca buz kütleleri ile penguenleri gören 9 bilim insanının, misyona başlamadan önce ve 14 ay sonrasında MRI taraması yapıldı. Veriler karşılaştırıldığında beynin bazı kısımlarında, beyaz kıtada geçirilen süre zarfında küçülmeler olduğu tespit edildi. Euronews’te yer alan araştırma sonuçlarına göre, en fazla küçülmenin “hipokampus”ta yani beynin öğrenmede ve hafızada önemli rolü olan bölgesinde gerçekleşti.

Henüz tez ama...

Araştırmaya katılan bilim insanlarında ayrıca yaşamsal fonksiyonlar için hayati öneme sahip beyin-türevli nörotrofik faktör (BDNF) olan protein seviyelerinde de azalma görüldüğü kaydedildi. Görevini tamamlayan ve topluma geri dönen ekibin BDNF seviyesinin 1.5 ay daha düzelmemesi, beynin küçülmesiyle bağlantılı olabileceği tezini doğurdu. Uzmanlara göre sonuçlar, araştırmanın yüzeyselliğinden dolayı kesin olmasa da monoton hayatın ve tecritte yaşamın beyin fonksiyonlarını etkilediği görüşünü teyit eder nitelikte.

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