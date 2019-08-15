MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaAşırı yağışlar bir haftada 27 can aldı
15.08.2019 - 14:36| AA

Aşırı yağışlar bir haftada 27 can aldı

Pakistan'ın güneyini etkileyen yağmurda hayatını kaybedenlerin çoğu elektrik akımına kapıldı veya çöken duvarların altında kaldı.

Aşırı yağışlar bir haftada 27 can aldı

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

"Dawn" gazetesinin haberine göre, polis, Sindh eyaleti genelinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 24'ü Karaçi'de olmak üzere 27 kişinin öldüğünü, 33'ü Karaçi'de olmak üzere 46 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerden çoğunun elektrik akımına kapılarak ya da evlerinin çöken duvar veya çatısının altında kalarak yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Eyalette cumartesi günü başlayan yağışlar elektrik kesintisine, ağaç, telefon ve elektrik direklerinin yıkılmasına yol açarken cadde ve sokaklar sular altında kaldı, çok sayıda evi su bastı.

Sindh eyaletinin başkenti Karaçi'de cumartesiyi pazara bağlayan gece 16 saat süren şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden olmuş, sellerde evlerinde mahsur kalanlar, helikopter ve vinçlerle kurtarılmıştı.

Tekirdağ’da toplu leylek ölümleriTekirdağ'da göç eden leylekler, Demirli Mahallesi kesimindeki yüksek gerilim hattında elektirk akımına kapılması sonucu telef oldu. AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, leyleklerin telef olduğu bölgede incelemelerde bulunup, leylek ölümlerini önlemek için bazı noktalardaki yüksek gerilim hatlarında izolasyon yapılacağını söyledi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pençe Harekâtı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

Pençe Harekâtı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

Askeri heyet, Akçakale sınırında

Askeri heyet, Akçakale sınırında

Bankta bulduğu çantadan servet çıktı!

Bankta bulduğu çantadan servet çıktı!

Hayati Tehlike filminin konusu ve oyuncuları

Hayati Tehlike filminin konusu ve oyuncuları

Sıradaki Haber