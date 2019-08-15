Aşırı yağışlar bir haftada 27 can aldı

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

"Dawn" gazetesinin haberine göre, polis, Sindh eyaleti genelinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 24'ü Karaçi'de olmak üzere 27 kişinin öldüğünü, 33'ü Karaçi'de olmak üzere 46 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerden çoğunun elektrik akımına kapılarak ya da evlerinin çöken duvar veya çatısının altında kalarak yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Eyalette cumartesi günü başlayan yağışlar elektrik kesintisine, ağaç, telefon ve elektrik direklerinin yıkılmasına yol açarken cadde ve sokaklar sular altında kaldı, çok sayıda evi su bastı.

Sindh eyaletinin başkenti Karaçi'de cumartesiyi pazara bağlayan gece 16 saat süren şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden olmuş, sellerde evlerinde mahsur kalanlar, helikopter ve vinçlerle kurtarılmıştı.