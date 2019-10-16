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16.10.2019 - 13:29 | | İHA

Avrupa’da hava kirliliği 400 bin erken ölüme neden oldu

Avrupa Çevre Ajansın'ın (EEA) yayınladığı rapora göre, 2016 yılında düşük hava kalitesi nedeniyle Avrupa genelinde 400 bin erken ölüm meydana geldi. Raporda, hava kirliliğinin şu anda insan sağlığı için en önemli çevresel risk faktörü olduğu belirtildi.

Avrupa’da hava kirliliği 400 bin erken ölüme neden oldu

EEA raporunu hazırlayan hava kalitesi uzmanlarından Alberto Gonzlez Ortiz, Avrupa şehirlerindeki tehlikeli partikül madde seviyesinin düştüğünü ancak bunun yeterince hızlı gerçekleşmediğini söyledi. Ortiz, “AB standartlarına henüz ulaşmadık ve tabi ki Dünya Sağlık Örgütü standartlarına ulaşmaktan çok uzaktayız” dedi. Ortiz, şehirlerde hava kirliliği seviyesinin düşmesi için araba sayısının azaltılmasının özellikle azot dioksitin azaltılması konusunda önemli bir faktör olduğunu söyledi. Ortiz, “Kirlilikle mücadele ettiğimizde, iklim değişikliğinin yanı sıra gürültü ile de mücadele ediyoruz. Bu bir kazan-kazandır” diye konuştu.

Avrupa Komisyonu Temmuz ayında, Avrupa Adalet Divanı’ndan vatandaşlarını hava kirliliğine karşı koruyamadıkları için İspanya ve Bulgaristan’a karşı harekete geçmesini istemişti.

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