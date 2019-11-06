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06.11.2019 - 22:35 | | AA

Avrupa'nın gözü bu anlaşmada! Zaman daraldı...

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, ülkesinin, Libya ile 2017'de imzaladığı düzensiz göçü önlemeye yönelik anlaşmanın bazı iyileştirmelerle yenilenmesi talebinin Libyalı partnerlerince olumlu karşılandığını söyledi.

Avrupa'nın gözü bu anlaşmada! Zaman daraldı...

 

Bakan Lamorgese, bugün parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde milletvekillerin sorularını yanıtlarken, İtalya’nın kısa süre önce Libya’ya önerdiği, iki ülke arasında 2017’de imzalanan göçmen anlaşmasının iyileştirilmesi konusuna da değindi.

Lamorgese, "Libyalı mevkidaşım, İtalya’nın anlaşmaya yönelik önerisini olumlu karşıladı ve metni incelemeye istekli olduğunu belirtti." dedi.

İçişleri Bakanı, ülkesinin anlaşmada yapılmasını talep ettiği değişikliklerden birinin, göçmenlerin tutulduğu merkezlerin durumunun iyileştirilmesi ve kademeli olarak kapatılarak buralardaki göçmenlerin Birleşmiş Milletler’e bağlı kurumlara ait merkezlere taşınmasının sağlanması olduğunu kaydetti.

Bakan Lamorgese, Libya ile söz konusu anlaşmanın imzalandığı 2017 yılında düzensiz göç akının endişe verici boyutta olduğunu, bugün ise bu anlaşma sayesinde düzensiz göçmen gelişlerinde düşüş olduğunu ifade etti.

İtalya ile Libya arasında 2 Şubat 2017'de imzalanan ve yakında süresi dolacak olan anlaşma (memorandum), yasa dışı göç ve insan kaçakçılarıyla mücadeleden, Libya’nın güney sınırlarının kontrolü ile Libya Sahil Güvenlik kuvvetlerini güçlendirmesine kadar pek çok alanda iş birliğini öngörüyor.

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