Avrupa’yı kasırga vurdu

İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa’da hafta sonu şiddetini arttıran Elsa ve Fabien kasırgaları nedeniyle 9 kişinin öldüğü açıklandı. Saatteki hızı 160 km’ye ulaşan kasırgadan en şiddetli etkilenen İspanya’da 7, Portekiz’de 2 kişi olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Ağaçların devrilmesi nedeniyle elektrik hatlarının zarar gördüğü Güney Fransa’da ise 110 bin evin elektriksiz kaldı. Sel ve fırtına nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiği bölgelerde kırmızı alarm verildi ve balıkçıların denize açılması yasaklandı.

Nehir taştı

Fırtınanın dev dalgalar oluşturduğu Portekiz’de aşırı yağış nedeniyle Mondego

Nehri taştı.

Film gibi kurtarış

İtalya’ya bağlı Sardunya Adası’nda bir gemi, şiddetli fırtına nedeniyle Sant’Antioco sahilinde pazar günü karaya oturdu. 108 metrelik “Cdry Blue” adlı ticari gemide bulunan 12 kişi güçlükle kurtarıldı. Operasyon gece gerçekleştirilemeyince pazar sabahı, bir helikopter ve iki kurtarma botuyla gemideki tüm mürettebat üyeleri kurtarıldı.