‘Ayrı yataklarda uyuyun’

Kaliteli uyku için

Aynı yatakta uyuyan çiftlerin uykusuz kalma ihtimali daha yüksek. Partnerin horlaması, terlemesi ya da sürekli hareket etmesi çiftlerin birbirlerini rahatsız etme nedenlerinden bazıları. Önceki yıllarda yapılan araştırmalar partnerlerden birinin diğeri yüzünden uykusuz kaldığı gecenin sabahında çiftin kavga etme olasılığını daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu. Uyku uzmanı Neil Stanley’nin gerçekleştirdiği son araştırmaya göre, ayrı yataklarda uyuyan çiftler daha sağlıklı. Herkesin farklı uyku saati olduğunu belirten Stanley, “Geç yatan, erken uyuyanın uykusunu bölüyor. Bu da uyku sağlığını olumsuz etkiliyor” dedi.

Kavga ihtimali yüksek

Stanley’nin araştırmasına göre, aynı yatakta uyuyan çitlerin uykusu sürekli hareket edilmesi nedeniyle bölünüyor. Bu da kalitesiz bir uykuyu anlamına geliyor. Az ve kalitesiz uyku kişileri psikolojik olarak sinirli hale getirmesi nedeniyle çiftler daha fazla kavga ediyor. Ayrıca az uyumak, uzun vadede depresyon ve diyabet riskini de artırıyor. Uyku uzmanı Neil Stanley, dinlenmiş hissetmenin, daha fazla odaklanma sağlayacağını ve hayatınızı kontrol etmenize yardımcı olabileceğini söylüyor. - DIŞ HABERLER SERVİSİ