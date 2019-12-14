MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
ABONE OL
14.12.2019 - 15:41 | | İHA

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar’ın başkenti Doha’da resmi görüşmelerini sürdürüyor. Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani ile biraraya geldi. Ardından Bakan Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu’na katılmak için geldiği başkent Doha’da Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile bir araya geldi.

    7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

    70 bin dolar çöpe gidince! Konya'da inanılmaz olay

    70 bin dolar çöpe gidince! Konya'da inanılmaz olay

    Çocuklar neden ders çalışmıyor?

    Çocuklar neden ders çalışmıyor?

    Sıradaki Haber