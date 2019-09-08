MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaBangladeş'te yıldırımlar 7 ayda 246 can aldı
08.09.2019 - 13:47| AA

Bangladeş'te yıldırımlar 7 ayda 246 can aldı

Bangladeş'te 7 ayda yıldırım düşmesi sonucu 246 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'te yıldırımlar 7 ayda 246 can aldı

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Bangladeş'te yürütülen bir çalışma, şubat ila ağustos aylarında yıldırım isabet etmesi sonucu 6'sı çocuk 246 kişinin öldüğünü, 97 kişinin yaralandığını ortaya koydu.

Çalışmada, yıldırım nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunun tarlalardan çeltik topladıkları sırada öldüğü ve en fazla can kaybının, Satkhira bölgesinde kaydedildiği belirtildi.

Çalışma, "Toplumu Kurtarma ve Gök Gürültülü Fırtına Bilinçlendirme Forumu" isimli yerel bir kuruluş tarafından yürütüldü.

    Halit Ayar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel olduİstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar için cenaze töreni düzenlendi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Halit Ayar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

    Halit Ayar'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

    Şehit Özel Harekat Müdürü Kansuva son yolculuğuna uğurlandı

    Şehit Özel Harekat Müdürü Kansuva son yolculuğuna uğurlandı

    Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eyleminde gerginlik!

    Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eyleminde gerginlik!

    Bağ evinde kaybolan kızla ilgili baba- oğuldan 'görmedik' savunması!

    Bağ evinde kaybolan kızla ilgili baba- oğuldan 'görmedik' savunması!

    Sıradaki Haber