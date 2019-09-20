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20.09.2019 - 09:54 |

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı

ABD'nin başkentinde akşam saatlerinde silah sesleri duyuldu, polis en az bir can kaybının olduğunu ve sekiz yaralının hastaneye taşındığını açıkladı.

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

Beyaz Saray'a üç kilometre uzaklıktaki Columbia Heights bölgesinde akşam saatlerinde silah sesleri duyuldu.

Associated Press (AP) haber ajansı, en az bir kişinin öldüğü saldırıda sekiz yaralının olduğunu bildiriyor. Hastaneye taşınan yaralılardan ikisinin durumu kritik.

Washington polisi henüz saldırganı yakalayabilmiş değil, soruşturma sürüyor.

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