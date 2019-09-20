ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

Beyaz Saray'a üç kilometre uzaklıktaki Columbia Heights bölgesinde akşam saatlerinde silah sesleri duyuldu.

Associated Press (AP) haber ajansı, en az bir kişinin öldüğü saldırıda sekiz yaralının olduğunu bildiriyor. Hastaneye taşınan yaralılardan ikisinin durumu kritik.

Washington polisi henüz saldırganı yakalayabilmiş değil, soruşturma sürüyor.