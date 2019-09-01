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01.09.2019 - 19:01| AA

BM'den 'şiddetli' kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın vurulmasının doğrudan sivillerin can güvenliğini tehdit ettiğini ve saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

BM'den 'şiddetli' kınama

 

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Trablus'taki Mitiga Havaimanı'nın vurulmasının doğrudan sivillerin can güvenliğini tehdit ettiği ve saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

Saldırıların hiçbir gerekçe ile haklı gösterilemeyeceği ve Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) iletilmek üzere belgelendiği aktarılan açıklamada, saldırı sonrası bölgede yapılan incelemelerde 4 roketin havalimanındaki sivil bölgelere isabet ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 3 roketin havalimanının otoparkına düştüğü, bir füzenin de piste düştüğünü ve hacdan dönenleri taşıyan uçağa zarar verdiği belirtildi.

Libya Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'ta Mitiga Havalimanı'na roket saldırısında bulunduğu ve rokete ait farklı boyutlardaki şarapnel parçalarının yolcu uçağına isabet ettiği belirtilmişti.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise olayda 3'ü hacı 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılara Mitiga ve Trablus hastanelerinde müdahale edildiği, 30 hacının ise saldırıdan sonra fenalaştığı aktarılmıştı.

Trablus'a 4 Nisan'da saldırı başlatan Hafter güçleri zaman zaman, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından "askeri amaçlarla kullanıldığı" gerekçesiyle ülkenin batısındaki Mitiga, Zuvara ve Misrata havalimanlarına saldırılar düzenliyor.

Askeri araç modelleriyle tarihte yolculukTürk savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden FNSS'nin düzenlendiği Askeri Kara Araçları Model Yarışması'nda çeşitli dönemlerde kullanılan askeri araçların modelleri yarıştı.
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