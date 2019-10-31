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HaberlerDünyaBoeing 737'ye bir skandal daha! Uçaklarda çatlak tespit edildi
31.10.2019 - 18:16 |

Boeing 737'ye bir skandal daha! Uçaklarda çatlak tespit edildi

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, Boeing 737 NG tipi uçaklarının seferlerini tespit edilen çatlaklar nedeniyle durdurdu. Qantas, birkaç havayolu firmasının da 737 NG modellerini incelemeye aldığını duyurdu.

Boeing 737'ye bir skandal daha! Uçaklarda çatlak tespit edildi

Fransız haber ajansı AFP, dünya çapında Boeing 737 NG tipi 50 uçağın seferden çekildiğini yazdı.

737 NG modelleri, Boeing'in tüm dünyada uçuşu durdurulan 737 Max modelinin öncülü. New Generation'ın (Yeni Nesil) kısaltması olan NG modelleri arasında 737-600, 700, 800 ve 900 modelleri bulunuyor.

Qantas açıklamasında, "Uçakta bir çatlak tespit edilmesi uçuş güvenliğini doğrudan etkilemeyebilir. Ancak hiçbir uçağı tamamen güvenli olduğuna inanmadan operasyona almayız" dedi.

Boeing, çatlakların kanatların gövdeyle bütünleşmesini sağlayan bölgede tespit edildiğini duyurdu.

ABD'li yetkililer geçen ay, 30 bin seferden daha fazla uçuş gerçekleştirmiş tüm 737NG modellerinin incelenmesini talep etmişti.

Qantas filolarındaki hiçbir 737 NG'nin 30 binden fazla uçmadığını, çatlak tespit ettikleri uçağın 30 binden daha az sefer yaptığını açıkladı.

Şirket elindeki 33 uçağı da Cuma gününe kadar inceleyeceğini belirtti.

ABD'li havayolu şirketi Southwest Airlines da 737 NG modelinde çatlak tespit edildiğini açıklamıştı.

Boeing, iki ayrı kazanın ardından Mart ayında 737 Max uçaklarının tümünün uçuşunu durdurmak zorunda kalmıştı.

Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmişti.

Boeing yöneticisi Dennis Muilenburg Çarşamba günü ABD Kongresi'nde verdiği ifadede şirketin 737 Max'lerde hata yaptığını söylemişti. Kanun yapıcılar Boeing'i, onay süreçlerini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmekle suçlamıştı.

 

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