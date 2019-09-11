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AdÄ±nÄ± bir kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ olan "sarÄ± Ã§inte"den alan ve hÃ¼kÃ¼metin internet sitesinde yayÄ±mlanan belgede, anlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±k durumunda Ã¼lkenin yakÄ±t, gÄ±da ve ilaÃ§ kriziyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

20 madde halinde sÄ±ralanan "en kÃ¶tÃ¼ durum senaryosuna" gÃ¶re, Fransa Ã¼zerinden Ä°ngiltere'ye gelen kamyonlarÄ±n yÃ¼zde 50 ila 85'i gÃ¼mrÃ¼ÄŸe takÄ±lacak, 2 gÃ¼nÃ¼ aÅŸan gecikmeler yaÅŸanacak.

Ä°ngiltere ve Fransa arasÄ±ndaki ManÅŸ Denizi'nden geÃ§iÅŸlerde ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar gÃ¶rÃ¼lecek ve bu durumun dÃ¼zelmesi 3 ayÄ± bulabilecek.

Feribot, tren veya uÃ§ak ile seyahat edecek Ä°ngilizler, limanlar, tren istasyonlarÄ± ve havalimanlarÄ±nda beklemek zorunda kalacak.

Elektrik fiyatlarÄ± ciddi oranda artacak, ilaÃ§ tedariki uzayacak. Taze gÄ±da sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± baÅŸ gÃ¶sterecek ve buna baÄŸlÄ± olarak fiyatlar yÃ¼kselecek.

BÃ¼yÃ¼k ÅŸirketler anlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±ÄŸa hazÄ±rlÄ±klÄ± olsalar da kÃ¼Ã§Ã¼k ve orta boy iÅŸletmeler oldukÃ§a zor duruma dÃ¼ÅŸecek.

DÃ¼ÅŸÃ¼k gelirliler ise gÄ±da ve yakÄ±t fiyatlarÄ±ndaki herhangi bir artÄ±ÅŸtan daha fazla etkilenecek.

Ä°ngiltere genelinde protestolar ve karÅŸÄ± protestolar gerÃ§ekleÅŸecek ve Ã§ok sayÄ±da polis gÃ¼cÃ¼ buralarda kullanÄ±lacak.

AyrÄ±ca, kamu dÃ¼zeninde bozulmalar ve toplumsal gerginliklerde artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lebilecek.

Madde madde olasÄ± senaryolarÄ±n paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belgede 15. maddenin Ã¼zerinin siyahla kapatÄ±lmasÄ± ise dikkati Ã§ekti.

Ä°ngiliz parlamentosunda pazartesi kabul edilen tasarÄ±da, hÃ¼kÃ¼metin anlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±ÄŸa iliÅŸkin belgeler ve planlarÄ± yayÄ±nlamasÄ± zorunlu kÄ±lÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

302'ye karÅŸÄ± 311 oyla kabul edilen tasarÄ±da, sadece planlar veya resmi evraklar deÄŸil, hÃ¼kÃ¼met gÃ¶revlilerinin elektronik posta, sosyal medya ve WhatsApp gibi uygulamalar yoluyla yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m uluslararasÄ± yazÄ±ÅŸmalarÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± da Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu.



Brexit sÃ¼reci

BaÅŸbakan Boris Johnson, 31 Ekim'de anlaÅŸma olsun veya olmasÄ±n Ä°ngiltere'yi AB'den ayÄ±rmaktaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k yineliyor.

Eski BaÅŸbakan Theresa May'in AB ile vardÄ±ÄŸÄ± Brexit anlaÅŸmasÄ± parlamentoda 3 kez reddedilmiÅŸti.

Johnson, May'in istifa kararÄ± almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Muhafazakar Partinin yaklaÅŸÄ±k 150 bin Ã¼yesinin oylarÄ±yla baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revine seÃ§ilmiÅŸti.

Ä°ngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸmesi gereken anlaÅŸmasÄ±z Brexit'i yasa Ã§Ä±kartarak engellemiÅŸ, hÃ¼kÃ¼met AB'nin de onayÄ±yla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemiÅŸti.

Johnson, anlaÅŸmasÄ±z da olsa Brexitâ€™in gerÃ§ekleÅŸmesini saÄŸlamak ve parlamenterlerin olasÄ± bir mÃ¼dahalesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in parlamentonun tatil edilmesini istemiÅŸti.

Ancak muhalafet ve Muhafazakar Partiden istifa eden parlamenterler, anlaÅŸmasÄ±z Brexit'i Ã¶nlemeye dÃ¶nÃ¼k bir tasarÄ±yÄ± kabul etmiÅŸ ve Johnson'Ä±n erken seÃ§im Ã¶nerisini reddetmiÅŸti.

Ä°ngiltere, 2016'daki referandumda yÃ¼zde 48'e karÅŸÄ± yÃ¼zde 52 oyla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.