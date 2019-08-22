Brezilya’da 500 milyon arı öldü

3 ayda milyonlarcası öldü

İçeriğinde neonikotinoit ve fipronil gibi maddeler bulunan zirai ilaçlar arıların ölmesine neden oluyor. Bu maddeler arılara verdiği zarar nedeniyle nisan ayında Avrupa Birliği (AB) tarafından yasaklandı ancak Brezilya, zirai ilaçlarla ilgili yasakları kaldırdı. Bu ilaçlar nedeniyle ülkede son 3 ayda 4 eyalette 500 milyondan fazla arı öldü. Ölen arıların 300 milyondan fazlası Rio Grande do Sul Eyaleti’ndeydi. Araştırmacılar arıların tarım ilacı kullanımı nedeniyle öldüğünü söylüyor. İçeriğinde neonikotinoit ve fipronil gibi maddeler bulunan zirai ilaçlar, arıların ölmesine neden oluyor.

‘Zehir paketi’

Çevreciler tarafından “zehir paketi” adı verilen yasa ülkede çok eleştirilse de Brezilya kimyasal tarım ilaçlarının kullanımını yaygınlaştırdı. Çevre örgütü Greenpeace, AB’de yasaklanan 193 kimyasal barındıran ilaca son 3 yılda Brezilya’da izin çıktığını açıkladı. Brezilya hükümetinin zirai ilaç kullanımını serbest bırakmasının arkasında da ekonomisinin büyük oranda tarım ürünlerine dayanması yatıyor. Arıların besin zincirinde hayati önemi var. Dünya genelinde tüketilen gıdanın üçte biri arıların polenlemesi sayesinde üretiliyor.