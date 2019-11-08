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08.11.2019 - 11:11 | | AA

Brezilya'da Lula serbest kalıyor

Yüksek Mahkeme, hapiste bulunan ülkenin eski lideri ve yolsuzluk soruşturmasındaki diğer isimlerin temyiz sürecinin ardından cezaevine konulabileceğine hükmetti.

Brezilya'da Lula serbest kalıyor

Brezilya Yüksek Mahkemesi, temyiz süreci devam eden cezaevindeki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve yolsuzluk soruşturmasında adı geçen diğer güçlü isimlerin serbest bırakılmasının önüne açacak bir karara imza attı.

Yüksek Mahkemede yapılan oylamada, kişinin yüksek mahkemelere başvurduğu tüm temyiz yollarının tükenmesinin ardından cezaevine koyulabileceği yönündeki karar, 5'e karşı 6 yargıcın onayıyla kabul edildi.

Mahkemenin kararının, 2003-2010 yıllarında Brezilya'yı yöneten ve Nisan 2018'den bu yana cezaevinde bulunan 74 yaşındaki eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın yanı sıra 5 bin kadar mahkumun serbest bırakılmasının önündeki engeli kaldıracağı ifade ediliyor.

Solcu lider Luiz Inacio Lula da Silva, geçen yıl Brezilya'da yapılan devlet başkanı seçiminin favorileri arasında gösteriliyordu ancak seçimde aday olması engellenmiş ve adının büyük bir yolsuzluk soruşturmasında geçmesinin ardından cezaevine gönderilmişti. Lula da Silva, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve hepsinin siyasi amaç taşıdığını savunuyordu.

Avukatları, Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından bugün "hemen serbest bırakılması için" eski devlet başkanıyla görüşeceklerini açıkladı.

Brezilya'da üç yıl önce alınan karar doğrultusunda mahkumların ilk temyiz başvurularından olumlu sonuç alamazlar ise cezaevinde tutulmaları gerekiyordu.

Luiz Inacio Lula da Silva, "pasif yolsuzluk ve kara para aklama" suçlarından 12 yıl 1 ay hapis cezası almış, bu ceza daha sonra 8 yıl 10 aya düşürülmüştü.

Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.
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