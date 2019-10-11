Büyük tehlike! Uçakla bile tespit edilemiyor

Brezilyalı yetkililer, petrol sızıntısının ülkenin kuzeydoğusundaki, plajlarıyla ünlü, ülkenin en büyük dördüncü şehri olan Salvador'a ulaştığını doğruladı.

Sızıntı nedeniyle Bahia eyaletinin başkenti olan şehrindeki 150'den fazla plajın kirlendiği kaydedildi.

Sızıntının şu ana kadar Brezilya'nın 9 eyaletinde 68 yerleşimi etkilediği belirtildi.

Brezilya Çevre ve Su Kaynakları Enstitüsü, sızıntının kaynağının henüz tespit edilemediğini duyururken, Brezilya donanması dün 10 ülkeye ait 30 petrol tankerinden seyir ve faaliyetleriyle ilgili bilgi istedi.

Çevre Koruma Ajansı da, tespit edilen miktarın sızıntının küçük bir kısmı olduğundan endişe duyulduğunu, sızıntının su altında olması sebebiyle uçakla tespit edilemediğini ifade etti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, hafta içinde yaptığı açıklamada, Brezilya'nın kuzeydoğu kıyılarında eylül ayının başından beri devam eden petrol sızıntısının kasıtlı olarak yapılmış olabileceğini söylemişti.