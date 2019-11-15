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15.11.2019 - 14:16 | | DHA

Çin'de maymun, bakıcısının telefonundan sipariş verdi!

Çin'de "Cockroach" (Hamamböceği) adlı maymun, bakıcısının telefonunu kullanarak internet üzerinden çok sayıda sipariş verdi. Bakıcı Lu Mengmeng, siparişlerin toplam fiyatının fazla olmamasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Çin'de maymun, bakıcısının telefonundan sipariş verdi!

Olay, Çin'in Jiangsu bölgesindeki Changzhou kentindeki bir hayvanat bahçesinde, 6 Kasım'da meydana geldi. Telefonunu yatağın üstünde bırakan hayvanat bahçesi görevlisi ve Cockroach adlı maymundan sorumlu olan Lu Mengmeng, telefonunu tekrar açtığında, internet üzerinden verilen siparişleri görünce şok yaşadı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle gerçek ortaya çıktı.

"YATAĞIN ÜSTÜNDEKİ TELEFONU ALARAK SİPARİŞLERİ VERDİ"

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Cockroach'un yatağın üstündeki telefonu eline aldığı ve kurcaladığı görüldü. Telefonunu bıraktığı yerden alan Mengmeng, siparişlerin ücretlerinin de ödendiğini gördü. Yerel medyaya açıklama yapan Mengmeng, düşük fiyatlı ürünler için hızlı ödeme özelliğini aktif ettiğini, dolayısıyla Cockroach'un ödemeleri kolayca yapabildiğini söyledi. Öte yandan, Cockroach'un sipariş ettiği ürünlerin fiyatının çok fazla olmadığını, bu nedenle mutlu olduğunu belirtti.

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