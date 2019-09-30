Çin'de yangın faciası

Çin’in Cıciang eyaletinde bir fabrikada çıkan yangın faciaya neden oldu.

Resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, Cıciang eyaletine bağlı Ningbo kentinde bulunan Ninghay ilçesinde faaliyet gösteren fabrikada dün öğleden sonra alevler yükseldi.

Günlük kullanıma yönelik ürünler imal eden tesiste 19 işçi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin enkazdan çıkardığı üç yaralı hastaneye taşındı.

Büyük oranda hasara neden olan yangın üç buçuk saatte söndürülebildi.