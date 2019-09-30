Cinsel ürünler satan dükkanda feci son! Yetişkin filmi izlerken...

Olay İtalya'nın Marghera kasabasında, geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Venedik yakınlarındaki kasabaya gezmeye gelen 60 yaşındaki İngiliz, cinsel ürünlerin satıldığı bir dükkana girdi. Dükkanda, yetişkin filmlerinin gösterildiği bir kabine giren yaşlı adam burada 15 dakikalık videoyu izlemeye başladı.

İtalyan gazetesi Il Gazzettino'nun aktardığına göre, yaşlı adam aradan 15 dakika geçmesine rağmen kabinden çıkmadı. Dükkan sahibi Franco Garoni, yaşlı adam kabinden çıkmayınca endişelenerek ona bakmaya gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Yere yığılmış olan adamın hareketsiz yattığını gören Garoni, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ismi açıklanmayan adamı hayata döndürmeye çalıştı ancak çok geçti, yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dükkan sahibi Garoni, adamda herhangi bir rahatsızlık olup olmadığını bilmediğini, sessiz ve biraz yorgun göründüğünü ancak bir terslik olduğunu düşünmediğini söyledi. İtalyan medyası, adamın kalp krizi nedeniye hayatını kaybettğini bildirdi