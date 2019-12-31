Çöpçatanlık sitesine girişi engellendi

61 yaşındaki Hollywood yıldızı, sosyal medyada “Bazı kullanıcılar benim orada olmamın mümkün olmayacağını belirterek hesabımı şikâyet etmiş. Bu dışlayıcılık olmuyor mu? Beni kovandan atmayın” yorumunu yazdı. ‘Temel İçgüdü’ filmiyle Hollywood’a damgasını vuran Sharon Stone esprili kişiliğiyle tanınıyor.