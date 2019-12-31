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31.12.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Çöpçatanlık sitesine girişi engellendi

ABD’li ünlü oyuncu Sharon Stone, internetteki çöpçatanlık uygulaması Bumble’daki hesabının ‘sahte’ zannedilerek engellendiğini açıkladı.

Çöpçatanlık sitesine girişi engellendi

61 yaşındaki Hollywood yıldızı, sosyal medyada “Bazı kullanıcılar benim orada olmamın mümkün olmayacağını belirterek hesabımı şikâyet etmiş. Bu dışlayıcılık olmuyor mu? Beni kovandan atmayın” yorumunu yazdı. ‘Temel İçgüdü’ filmiyle Hollywood’a damgasını vuran Sharon Stone esprili kişiliğiyle tanınıyor. 

Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
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