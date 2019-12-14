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14.12.2019 - 15:39 |

Devrik Sudan lideri Ömer el-Beşir, 2 yıl hapse mahkum edildi

Sudan Ceza Mahkemesi, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e, 2 yıl hapis cezası verdi.

Devrik Sudan lideri Ömer el-Beşir, 2 yıl hapse mahkum edildi

Sudan Ceza Mahkemesi, darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e (75), yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada, 2 yıl hapis cezası verdi.

Devrik Cumhurbaşkanını yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan suçlu bulan mahkeme, ilerleyen yaşını da dikkate alarak, Beşir'in 2 yıl hapsine hükmetti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. 

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Darbeyle görevinden alındıktan sonra resmi konutunda 7 milyon avro ele geçirilen Beşir hakkında, yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 19 Ağustos'ta görülmüştü.

Beşir, 19 Ağustos'ta verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.

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