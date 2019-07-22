Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki saldırıyı kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Mogadişuda bu sabah bomba yüklü araçla bir oteli hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.