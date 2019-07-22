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22.07.2019 - 19:05| DHA

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki saldırıyı kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü araçla gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki saldırıyı kınadı

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Mogadişuda bu sabah bomba yüklü araçla bir oteli hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.
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