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HaberlerDünyaElon Musk'tan Youtuber'a 1 milyon dolarlık bağış
30.10.2019 - 18:36 | | AA

Elon Musk'tan Youtuber'a 1 milyon dolarlık bağış

SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, bir Youtuber'ın kampanyasına 1 milyon dolar bağışladı.

Elon Musk'tan Youtuber'a 1 milyon dolarlık bağış

Musk, 20 milyon takipçisi olan "MrBeast" kullanıcı adlı Youtuber Jimmy Donaldson'ın sosyal medyada "teamtrees" etiketiyle başlattığı ağaç dikme kampanyasına Twitter'dan destek verdi.

Twitter'dan, MrBeast'e ağaçların nerelere dikileceğini soran Musk, projeye 1 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

Musk, kampanyaya şu ana kadarki en yüksek bağışı yaparak, Twitter'daki ismini de "Treelon" olarak değiştirdi.

Kampanya çerçevesinde 1 ağacın maliyetinin 1 dolar olduğu belirtildi.

Arbor Day Foundation'la ortaklaşa yürütülen kampanyada şu ana kadar yaklaşık 8 milyon doların toplandığı bildirildi.

Musk'ın dışında Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de 150 bin dolar bağışta bulunmuştu.

Musk, 2018'de de ABD'nin Michigan eyaletinde yaşanan su kirliliği krizi için 480 bin dolar bağışlamıştı.

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