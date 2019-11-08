MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriEndonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
08.11.2019 - 06:40 | | AA

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

 

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyinde Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 184 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin, yerin 84 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Van İpekyolu Belediye Başkanı gözaltına alındı

Son dakika: Van İpekyolu Belediye Başkanı gözaltına alındı

YÖK’te yeni dönem eylemleri bitirdi

YÖK’te yeni dönem eylemleri bitirdi

Malatya’da yarışacak filmler belli oldu

Malatya’da yarışacak filmler belli oldu

Milliyet yazdı, İBB harekete geçti: Kirmasti Sarnıcı kurtulacak

Milliyet yazdı, İBB harekete geçti: Kirmasti Sarnıcı kurtulacak

Sıradaki Haber