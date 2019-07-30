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30.07.2019 - 17:06| AA

Fas'ta binlerce mahkuma af

Tahta çıkışının 20. yıldönümünü kutlayan Kral Altıncı Muhammed, 4 bin 764 mahkum için af ilan etti. Yaklaşık 2 bin mahkum tahliye edilirken, 2 bin 477'sinin hapis cezalarının düşürüldü, 31 idam kararı müebbet hapse çevrildi.

Fas'ta binlerce mahkuma af

Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 20'nci yıl dönümü dolayısıyla 4 binden fazla mahkum hakkında af kararı verdi.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in af kararından 4 bin 764 kişinin faydalandığı belirtildi.

Karar kapsamında, bin 916 mahkumun tahliye edildiği, 2 bin 477'sinin hapis cezalarının düşürüldüğü, 31 idam kararının müebbet hapse, 176 müebbet hapis cezasının da süreli hapis cezasına çevrildiği, ayrıca yargılaması devam eden 164 tutuklunun serbest bırakıldığı ifade edildi.

Aftan yararlananlar arasında ülkede Ekim 2016'da patlak veren Huseyme olaylarında tutuklananların yanı sıra terör suçlarından hüküm giyen ve "uzlaşı" programıyla topluma yeniden kazandırılması hedeflenen mahkumların yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada bazı hükümlülerin de kritik sağlık sorunları, bedensel engel ve yaş nedeniyle af kapsamına alındığı kaydedildi.

Almanya’dan çocuklarını görmeye gelen kadın kazada öldüBartın'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Rahime Karaman (75) yaşamını yitirdi. Almanya'da yaşayan Karaman'ın, kente çocuklarını ziyarete geldiği belirtildi.
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