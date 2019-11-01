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01.11.2019 - 11:14 | | İHA

Filipinler’de kamyon vadiye yuvarlandı: 19 ölü, 20 yaralı

Filipinler'de bir kamyonun vadiye yuvarlanması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler’de kamyon vadiye yuvarlandı: 19 ölü, 20 yaralı

Filipinler'in Apayao şehrinde meydana gelen kazada, insanları taşıyan bir kamyonun vadiye yuvarlanması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti. Kazada 20'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kamyonun, çoğunlukla komşu Kalinga şehrinden eve dönen ve devlet yardımı olarak para ve tohum alan yaşlı insanları taşıdığı bilgisi verildi. Sürücünün, fren arızası nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi.

Damadının yaptığı cihazla hayvanlarını takip ediyorKarabük'ün Eflani ilçesinde yaşayan İbrahim Bayram(56), damadının yaptığı 'Çan 2.0' verdiği takip cihazı sayesinde hayvanlarını cep telefonuyla nerede olduklarını 1 kilometre mesafede takip ediyor.
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