MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaFilistin'den 'Barış Pınarı Harekatı'nı kınadığı iddialarına' yalanlama
10.10.2019 - 23:48 | | AA

Filistin'den 'Barış Pınarı Harekatı'nı kınadığı iddialarına' yalanlama

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kınadıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

Filistin'den 'Barış Pınarı Harekatı'nı kınadığı iddialarına' yalanlama

 

Maliki yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin, Suriye'nin kuzey sınırında olanlara dair hiçbir açıklamada bulunmadı, bulunmayacak." ifadelerini kullandı.

Arap Birliğinin, Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere olağanüstü toplanma çağrısına ilişkin de Maliki, detay vermeksizin Filistin olarak Arap Birliği toplantılarına her zaman katıldıklarını kaydetti.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, dışişleri bakanları seviyesinde 12 Ekim Cumartesi günü olağanüstü toplantı düzenleneceğini duyurmuştu.

Kararın Mısır’ın acil toplantı talebi ve bazı ülkelerin de bunu desteklemesi üzerine alındığını belirten Zeki, toplantının Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği operasyon nedeniyle yapılacağını ifade etmişti.

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

Didim'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

Didim'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

Sıradaki Haber