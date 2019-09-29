Film gibi kovalamaca! Lüks aracın kapısı açıldı ve...

Dün sabah Londra'daki Langston Yolu'nda filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Sabah 9.30 sularında polisle soyguncular arasındaki 16 kilometrelik kovalamaca sonucunda lüks araç güvenlik güçleri tarafından durduruldu ve içinden çıkanlar şoke etti.

Soyguna karışan 15 yaşındaki iki erkek ve 14 yaşındaki iki kız, polis kontrol noktasında durmayınca kovalamaca başladı. Polisten kaçmaya başlayan gençlerin önü, bir diğer ekip aracı tarafından kesildi. Köşeye sıkışınca kaçmaya çalışan soyguncular, arabalara çarparak uzaklaşmak istese de başarılı olamadı. Bir polis memurunun tüfekle arabanın camını kırmasıyla içerideki 4 kişi yakalandı. Bir Twitter kullanıcısı o anları görüntüledi.

Diğer araçlarda ağır hastaların meydana geldiği olayda yaralanan olmazken, zanlılar gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.