Fırat’ın doğusuna harekât başladı

Türkiye, Suriye sınırında aylardır hazırlığını yaptığı ve planladığı Fırat’ın doğusu operasyonu için dün düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle saat 16.00’da başlayan Barış Pınarı Harekâtı’nda önce Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Resulayn’daki terör örgütü PKK/YPG hedefleri havadan vuruldu. Ardından Akçakale’nin karşısında bulunan Tel Abyad’daki terör hedefleri, Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı. Akşam saatlerinde ise Nusaybin’in karşısında yer alan Kamışlı, Ayn el Arab’ın (Kobani) batısı ve Amudah da Türk topçuları tarafından ateş altına alındı. Hedeflerin vurulmasıyla bölgeden dumanlar yükseldi. Harekâta katılan birlikler, sınır hattında cepler açarak terör örgütünün yönetim merkezinde kontrolü sağlamaya çalışacak. Bölgenin TSK denetimine geçmesiyle örgütün kullandığı Kamışlı’dan Halep’e uzanan stratejik M4 karayolunda hakimiyet sağlanmış olacak.

Önce hava sonra karadan

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekâtı başlatıldı. Operasyona saatler kala Akçakale’de bulunan ABD ve Türk askeri yetkililerin kullandığı Müşterek Harekât Merkezi boşaltıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekât emri vermesiyle, Diyarbakır ve Malatya’dan havalanan Türk savaş uçakları, Resulayn’daki terör hedeflerini vurdu. Türk savaş uçakları, harekât kapsamında, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri de savaş uçaklarınca bombalandı. Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurları da vuruldu. Terör örgütü YPG/PKK mensupları ise Türk savaş uçaklarının görüşünü kısıtlamak amacıyla lastik yaktı.

Hava harekâtının ardından Tel Abyad’da bulunan terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle atışlar yapıldı. Akşam saatlerine kadar yapılan 7 obüs atışı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi. Atılan top mermileri sınır duvarlarının yakınlarındaki noktalara isabet etti ve vurulan yerlerden yükselen dumanlar Akçakale’den de izlendi. Tel Abyad’da bombardımanın ardından kentte elektrikler kesildi. Ayrıca SİHA’dan yapılan atışlarla, Tel Abyad’taki YPG hedefleri ateş altına alındı. Top atışları devam ettiği sırada Şanlıurfa’dan Akçakale ve Ceylanpınar’a yönelik onlarca TIR’dan oluşan uzun konvoyla tank, ağır silah ve asker sevkiyatı devam etti.

181 hedef vuruldu

Türk topçuları, Nusaybin’in karşısında yer alan Kamışlı/Haliliye mahallesindeki YPG’nin sözde asayiş karakolunu vurdu. Terör örgütünce Cerablus’ta sivil yerleşim yerlerine yapılan atışlara karşılık, Ayn el Arab’ın (Kobani) batısı ile Cerablus’un doğusu da vuruldu. Haseke bölgesindeki Amudah da Türk topçuları tarafından ateş altına alındı. MSB, harekâtta terör örgütüne ait 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.

Hedef ikmal hattını kesmek

Barış Harekâtı kapsamında ilk etapta birlikler kritik noktaları örgütten arındıracak. Bu kapsamda yerleşim alanları arasındaki irtibat ve ikmal hatları kesilmeye çalışılacak. Adım adım ilerleyerek 30-35 kilometre derinliğe ulaşmayı hedefleyen TSK, ana güzergâhların kontrolünü sağlayacak. İlk aşamada Tel Abyad ile Resulayn kentlerinde kontrolü sağlamayı hedefleyen TSK, birkaç koldan giriş yaparak kırsaldan merkeze doğru ilerleyecek. Birlikler, örgütün ikmal yaptığı Kamışlı’dan Halep’e kadar uzanan M4 karayolunda kontrolü sağlamayı hedefliyor. Karayolunda kontrol sağlanmasıyla Münbiç, Ayn-el Arap ile Kamışlı, Rakka ve Deyr Zor arasındaki bağlantı kesilmiş olacak.

Dayanak BM 51. madde

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler 51. maddesine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: “Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından “Harekâtımız uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesi ve BMGK’nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir” açıklaması yaptı.

Sınırda konuşlu Fırtına Obüsleri, Resulayn, Tel Abyad, Ayn İsa çevresindeki PKK/YPG’nin mevzilerini ateş altına aldı.

Kara birlikleri 4 koldan sınırı geçti

Havadan ve karadan yapılan yumuşatma atışlarının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, dün akşam 22.00 sıralarında kara harekâtını başlattı.

Zırhlı araçlar ve ağır silahların eşliğinde birlikler Resulayn ve Tel Abyad’dan toplamda 4 koldan giriş yaptı. Böylece Akçakale ve Ceylanpınar’da konuşlanan birlikler, harekâtın 6. saatinde Suriye topraklarına girmiş oldu. Duvarların vinçle kaldırılmasının ardından, birliklerin girişiyle, ÇNRA ve Obüs atışları tekrar yoğunlaştı. Tel Abyad kentini doğu ve batıdan kuşatan TSK’nın, belediye ve hükümet konağını ele geçirdiği iddia edildi.

Tel Abyad’ın doğusunda bulunan Serci bölgesindeki YPG mevzileri de yoğun ateş altına alındı. Birliklerin kent merkezlerine ilerleyişi sürüyor.

Öte yandan, YPG bölgesinden Akçakale’ye üç havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, bazı binalar hasar aldı. MSB’den 22.26’da yapılan açıklamada da, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı” denildi.

Sınırda ‘Güvenlik Bölgesi’

Sivillerin zarar görmemesi için Gaziantep’in Karkamış ilçesinden Irak sınırına kadar olan sınır hattında, “Güvelik Bölgesi” ilan edildi. Sınır hattında 5 kilometrelik alan yasak bölge kapsamına alındı. Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi. Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sınır ötesi operasyon sebebiyle müdürlüğümüze bağlı tüm okullarımız, 14.10.2019 Pazartesi gününe kadar tatil edilmiştir” denildi.

NATO ve diğer ülkelere bilgi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekâtı saat 16.00’da uygulanmaya başlamıştır. ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgilendirildi” denildi.

Büyükelçiler Dışişleri’nde

ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield da harekâtın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, harekat hakkında bilgi verildi. BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa’nın Ankara Büyükelçileri de harekatla ilgili bilgilendirilmek için Dışişleri’ne çağrıldı.