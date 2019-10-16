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16.10.2019 - 14:23 | | AA

Fransa DEAŞ mensuplarının Irak'ta yargılanmasını istiyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupa'dan Suriye'ye savaşmaya giden DEAŞ mensuplarının Irak'ta yargılanması için uluslararası mahkeme kurulmasını istediklerini açıkladı.

Fransa DEAŞ mensuplarının Irak'ta yargılanmasını istiyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupa'dan Suriye'ye savaşmaya giden DEAŞ mensuplarının Irak'ta yargılanması için uluslararası mahkemenin kurulmasını istediğini ve bunu görüşmek üzere yakında Irak'a gideceğini açıkladı.

Le Drian, BFM TV kanalında yaptığı açıklamada, önceliklerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele olduğunu söyledi.

Avrupa'dan Suriye'ye savaşmaya giden DEAŞ mensuplarının Irak'ta yargılanması için uluslararası mahkemenin kurulmasını istediğini ifade eden Le Drian, bu konuyu görüşmek üzere yakında Irak'a gideceğini bildirdi.

Le Drian, DEAŞ ile mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın DEAŞ'in yeniden ortaya çıkmasına neden olabileceğini savunan Le Drian, DEAŞ'in yeniden ortaya çıkması halinde de Avrupa'da terör saldırıları gerçekleştirmesi ihtimali olduğunu, bu nedenle Avrupa'nın güvenliğini düşündüklerini belirtti.

Le Drian, "Kürtlerle (YPG/PKK'lılarla) her zaman iletişim halindeyiz. Bugün dahi iletişimdeyiz. Irak'ta onlarla görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

 

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