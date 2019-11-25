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26.11.2019 - 00:34 |

Guterres'den Kıbrıs görüşmesine dair açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Berlin'de Kıbrıslı liderlerle görüşmesine ilişkin, müzakerelerin başlangıç noktası olacak ''referans şartlarının'' belirlenmesi konusunda çabalarını devam ettirme kararı aldığını belirterek, Kıbrıslı liderler, garantör ülkeler ve BM'nin katılımıyla gayriresmi 5'li toplantı olasılığını değerlendireceğini ifade etti.

Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres, Akıncı ve Anastasiades ile gayriresmi ''odaklı ve samimi'' bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Her iki liderin de iki bölgeli, iki toplumlu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi siyasi eşitliğin olduğu bir çözüm konusunda taahhütlerini yinelediğini belirten Guterres, her iki liderin de iki toplumun refahı için kısa süre içinde kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

İlk fırsatta aşamalı, anlamlı ve sonuç odaklı müzakerelerin başlangıç noktası olacak ''referans şartlarının'' belirlenmesi konusunda çabalarını devam ettirme kararı aldığını söyleyen Guterres, Kıbrıslı liderler, garantör ülkeler ve BM'nin katılımıyla gayriresmi 5'li bir toplantı olasılığını değerlendireceğini ifade etti.

Guterres, söz konusu toplantının bu sefer farklı olması gerektiğini vurguladı.

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