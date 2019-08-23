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23.08.2019 - 09:43| DHA

Havada büyük panik! Uçak acil iniş yaptı

ABD’nin Oakland kentinden havalanan yolcu uçağının kabin ve kargo bölümü, Hawai Honolulu Havaalanı yakınlarında dumanla doldu. Uçak, Honolulu Havaalanı’na acil iniş yaptı. Uçaktaki 7 kişi yaralandı.

Havada büyük panik! Uçak acil iniş yaptı

ABD’nin San Francisco şehrindeki Oakland Uluslararası Havaalanı’ndan, Hawaii eyaletine giden yolcu uçağının kabin ve kargo bölümü duman doldu. Hawaii eyaletindeki Honolulu Havaalanı’na acil iniş yapan uçaktaki 7 kişi yaralandı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “Uçağın sol motorundaki sızdırma önleyen parçalardan birinin arızalanması sonucu uçağın yağının sıcak parçalar ile temas ettiğini, bunun sonucunda kabin ve kargo bölümünün dumanla dolduğunu anladık” ifadeleri kullanıldı. 

Uçakta olay anına tanık olan yolculardan Lucky Cara, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Korkmuştum. Her şey daha kötüye gitmeye devam ediyordu. Birkaç kişi ağlıyordu ama sakinleştirildiler” dedi. 

Havada büyük panik Uçak acil iniş yaptı

Havada büyük panik Uçak acil iniş yaptı

Bu halde bulundu! İnanılmaz değişim...Manisa'nın Akhisar ilçesinde, geçici olarak tutulduğu hayvan barınağında, hayvanseverlerce bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş bulunan köpek, İzmir'deki Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) de desteğiyle veterinere götürülerek, tıraş ettirildi. Tıraşın ardından 10 kilodan 6,5 kiloya düşen köpeğin, 3 yaşında erkek terrier olduğu ortaya çıktı.
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