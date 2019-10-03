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HaberlerDünyaHindistan’da otobüs nehre düştü: 6 ölü, 18 yaralı
03.10.2019 - 15:25 | | İHA

Hindistan’da otobüs nehre düştü: 6 ölü, 18 yaralı

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 6 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Hindistan’da otobüs nehre düştü: 6 ölü, 18 yaralı

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletindeki Raisen bölgesinde kontrolünü kaybeden bir yolcu otobüsü köprünün duvarına çarpıp Richhan Nehri’ne düştü. Eyaletin Indore kentinden Chhatarpur bölgesine giden otobüsün nehre düşmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, otobüsün vinçle nehirden çıkarıldığı belirtildi.

Otobüste bulunan yolculardan biri şoförün aşırı hız yaptığını, otobüsün kontrolünü kaybedip iki kez takla attığını ve nehre düştüğünü söyledi.

Havuza düşen kurdu itfaiye kurtardıDenizli’nin Çameli ilçesinde tarımsal amaçlı kullanılan boş sulama havuzuna düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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