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16.11.2019 - 11:21 | | DHA

Hindistan'da savaş uçağı düştü!

Hindistan Deniz Kuvvetleri, MiG-29K model bir savaş uçağının Goa bölgesinde düştüğünü duyurdu.

Hindistan'da savaş uçağı düştü!

Hindistan'da Kaptan M. Sheokhand ve Binbaşı Deepak Yadavın kontrolünde eğitim uçuşuna çıkan MiG-29K savaş uçağı, kalkıştan bir süre sonra Goada düştü. Yerel medya kaynakları, söz konusu kazanın ardından Sheokhand ve Yadavın güvenli bir şekilde araçtan çıktıklarını belirtirken, Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Vivek Madhwal şu bilgileri verdi:

Mig-29K aracında bir motor aksaklığı meydana geldi. Kaptan M. Sheokhand ve Binbaşı Deepak Yadav güvenli bir şekilde uçaktan atladı. MiG-29 eğitim uçağı Goa kıyılarında uçarken, bir kuş uçağın sağ motoruna çarptı ve motor alev aldı. İki pilot da güvenli bir şekilde kurtuldu. Uçak açık bir alana düşdü ve zarar gören olmadı.

 

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