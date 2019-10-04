Son dakika... Hong Kong'ta gösterilerde maske takılması yasaklandı!

Hong Kong hükümeti, halka açık yerlerde yapılan gösterilerde yüz maskesi takmayı yasakladı. Hong Kong'un lideri Carrie Lam bugün yapttığı basın toplantısında, halka açık yerlerde yapılan gösterilerde yüz maskesi takmayı yasakladığını açıkladı. Lam ayrıca "şiddetin durması gerektiği" mesajını verdi.

Hükümet, protestolar karşısında tedbir almak için 50 yıldan uzun bir süredir kullanılmayan ve sömürge döneminden kalma Acil Durum Yönetmeliği'nı kullanmaya başladı.

HONG KONG'DA PROTESTOLAR

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.