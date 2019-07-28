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28.07.2019 - 08:34

İdlib’e yoğun bombardıman

Suriye’de rejim ve Rusya’nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları sürüyor.

İdlib’e yoğun bombardıman

Rejimin İdlib’in güneyindeki Eriha ilçesine hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 27 sivil yaralandı. Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Rusya ve Beşar Esad yönetiminin İdlib’e hafta başından bu yana gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı da 90’a yükseldi.

Esenyurt'ta okulun çatısı alev alev yandıİstanbul Esenyurt'ta izolasyon çalışmaları devam eden ilk okulun çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.
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