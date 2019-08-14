İki ülkenin arasını açtı

Bu grupların Norveç’e gelip eylem yaptıklarını kaydeden Solberg, ortak mücadeleye dikkat çekti. İsveç Enerji Bakanı Anders Ygeman ise, sert tepki göstererek Solberg’in göçmen karşıtı aşırı sağcı Gelişim Partisi ile hükümet kurduğunu hatırlatıp “dönüp aynaya bakmasını” istedi. Cumartesi günü Barum’da camiye düzenlenen saldırıda bir kişi yaralanmış, şüpheli Philip Manshaus gözaltına alınmıştı.