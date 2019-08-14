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14.08.2019 - 08:20

İki ülkenin arasını açtı

Norveç’teki cami saldırısı, İsveç ile Norveç’in arasını açtı. Norveç Başbakanı Erna Solberg, İskandinavya’da ırkçı grupların merkezinin İsveç olduğunu belirtti.

İki ülkenin arasını açtı

Bu grupların Norveç’e gelip eylem yaptıklarını kaydeden Solberg, ortak mücadeleye dikkat çekti. İsveç Enerji Bakanı Anders Ygeman ise, sert tepki göstererek Solberg’in göçmen karşıtı aşırı sağcı Gelişim Partisi ile hükümet kurduğunu hatırlatıp “dönüp aynaya bakmasını” istedi. Cumartesi günü Barum’da camiye düzenlenen saldırıda bir kişi yaralanmış, şüpheli Philip Manshaus gözaltına alınmıştı.

Çeşme'de 82 göçmen yakalandıİzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 82 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
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