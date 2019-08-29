İlhan Omar’ın aşk üçgeni

Dava dosyasındaki itiraf

ABD siyasetinin kalbinin attığı Washington’da evlilik dışı bir ilişki gündeme bomba gibi düştü. ABD Temsilciler Meclisi’nin ilk başörtülü kadın üyesi olan İlham Omar’ın siyaset danışmanı Tim Mynett ile gizli aşk yaşadığı iddia edildi. ABD medyasının kaynağı ise Tim Mynett ile doktor eşi Beth Jordan Mynett’in boşanma davası belgeleri oldu. Sızan dava dosyasındaki bilgilere göre, Mynett karısına Omar ile birlikteliğini itiraf etti ve ayrılmak istediğini söyledi. Başkent Washington DC’de görülen davanın dosyalarında, Mynett’in itirafı geçen nisan ayında yaptığı da yer aldı.

‘Boşanmak istemiyorum’

Dosyadaki belgeleri yayımlayan New York Post, “Davacı, eşini çok sevdiği için evliliğini kurtarmaya çalıştı ve evliliği için mücadele etmek istediğini söyledi. Fakat davalı, evliliğin bittiğini ve evlilik için mücadele etmenin bir seçenek olmadığını aktardı. Çift 7 Nisan’dan beri ayrı yaşamaya başlamış ve davalı davacıya Ilhan Omar’la romantik bir ilişki yaşadığını söylemiştir” diye yazdı. 37 yaşındaki Kongre üyesinin, 2018’de seçim kampanyasını yürüten Mynett’e bağış fonundan 230 bin dolar ödeme yaptığı öne sürülüyor. İkilinin sık sık birlikte seyahat ettiği ve bu seyahatlerin Mynett’in danışmanlığının bir parçası olmadığı savunuluyor. l