İlk baskı Harry Potter'a 28 bin 500 sterlin

Bbc News’in haberine göre 1997 yılında basılan kitap, İngiltere’den ismini vermek istemeyen bir koleksiyoncu tarafından alındı. Kimliğini açıklamak istemeyen kitabın sahibi, kitabı 20 yıl önce tatilde okumak için Staffordshire’daki yerel kütüphaneden 1 euro’ya satın almıştı. Hansons Müzayede Evi’nin Medya ve Reklam Sorumlusu Jill Gallone’un yaptığı açıklamaya göre eski ve yeni sahibinin satıştan memnun olduğunu ve açık artırma sırasında salonda olan kişilerin çok heyecanlı olduğunu belirtti. Ayrıca Gallone, Blommsbury tarafından 30 Temmuz tarihinde basılan ilk baskıda iki yazım yanlışı bulunduğunu da ekledi.