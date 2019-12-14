İngiltere için ‘yeni bir şafak’

İngiltere’de erken genel seçim, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidara gelmesiyle sonuçlandı. Muhafazakar Parti, 364 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamlarken, 650 üyeli Avam Kamarası’nda salt çoğunluk olan 326’yı geçip, yeniden tek başına iktidara geldi. Johnson büyük kumar oynayıp seçime gitmişti. Zira kendisinden önceki liderin kaderini erken seçim belirlemişti. İstifalar ve ihraçlar ile parlamentodaki sandalye sayısı ciddi oranda düşen, Avrupa Birliği’yle (AB) vardığı anlaşmayı geçiremeyen Başbakan Johnson, Brexit düğümünü çözmek için gittiği erken seçimden çok daha güçlü çıktı.



Tarihi sonuç



Geçen yıl bu zamanlar Muhafazakar Parti’nin parlamentoda arka sıralardaki üyelerinden biri olan Johnson, eski Başbakan Margaret Thatcher’in 1987’deki zaferinden bu yana en büyük başarıya imza atarak parti tarihine adını yazdırdı. Johnson, “Bu aşamada, Muhafazakar Parti hükümetine, sadece Brexit’in gerçekleştirilmesini sağlamak değil, aynı zamanda ülkeyi birleştirmek, ilerletmek için de güçlü bir yetki verildiği görünüyor” dedi. Çalışmaya hemen başlayacaklarını söyleyen Johnson, “31 Ocak’ta AB’den ayrılacağız. Aması, şartı yok” diye konuştu.



Johnson zafer konuşmasında bunun ülke için “yeni bir şafak” olduğunu söyledi. Kendisine gösterilen güveni haketmek için gece gündüz çalışacağını kaydeden Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth’i ziyaret ederek yeni hükümeti kurma iznini aldı ve Başbakanlık Konutu 10 Numara’ya geri döndü.



Corbyn neden kaybetti?



Seçimde Johnson’ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi büyük hüsran yaşadı ve 203 sandalye kazanabildi. Böylece İşçi Partisi, 2017’de kazandığı 262 sandalyeden 59’unu kaybederek 1935’ten bu yana en büyük yenilgisini aldı. Corbyn ilk açıklamasında görevi bırakacağını duyurdu. Sonucun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu kaydeden Corbyn, bir sonraki seçimde partisinin başında yer almayacağını açıkladı. İstifası için belirli tarih vermeyen Corbyn’in kısa bir süre daha partiye liderlik etmesi bekleniyor.

İngiliz basınına göre birçok İşçi Partisi seçmeni, Corbyn yüzünden partiye oy vermedi. Partinin “kalesi” olarak görülen birçok bölge, seçimde Muhafazakar Parti’ye yöneldi.



Brexit sonunda gerçekleşiyor



Seçimin en büyük sonucu, Brexit’in geleceği oldu. Brexit düğümünü çözmek için erken seçime giden Johnson, aldığı riskten zaferle çıktı. Bu sonuçla en büyük vaadi olan Brexit’i gerçekleştirmek için yeterli çoğunluğa ulaşan Johnson’ın gelecek hafta AB’den ayrılık anlaşmasını parlamentoya getirmesi bekleniyor. Tüm Muhafazakar Parti adaylarının anlaşmayı kabul ettiği göz önüne alındığında Johnson’ın parlamentoda herhangi bir sorunla karşılaşması öngörülmüyor. Anlaşmanın kabülüyle 31 Ocak 2020’de AB’den ayrılacak olan İngiltere ile birlik arasındaki müzakereler bir süre daha devam edecek. Taraflar bu kez, ticaret anlaşması ve her alandaki ilişkilerinin geleceği için masaya oturacak.



Milletvekili bile seçilemedi









Seçimin diğer bir sürprizini Liberal Demokratlar yaşadı. 12 milletvekili çıkaran Liberal Demokrat Parti’nin lideri Jo Swinson, milletvekili dahi seçilemedi. Swinson, İskoçya’daki seçim bölgesi East Dunbartonshire’da İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) adayı Amy Callaghan’a 149 oy farkla yenildi ve bu yenilginin ardından parti liderliğinden istifa etti. Swinson, “Pişman değilim, Avrupa’daki geleceğimiz kurtarmaya çalıştık” dedi.



Muhafazakar Parti’nin elinde olan yerlerde aday çıkarmayan aşırı sağcı Nigel Farage liderliğindeki Brexit Partisi ise parlamentoya giremedi. Farage, “Liberal Demokratları etkisiz hale getirdim, İşçi Partisi’ne zarar verdim” dedi. Yeşiller, 1 milletvekilliğiyle yetinirken Kuzey İrlanda’daki Demokratik Birlik Partisi (DUP) 2 kayıpla 8, Galler’deki Galler partisi Plaid Cymru 4 ve geriye kalan partiler de 10 sandalye kazandı.



AB memnun



Johnson’ın zaferi, Brexit’in belirsizliği nedeniyle rahatsızlık yaşayan AB’de de olumlu karşılandı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Johnson’un zaferi sonrasında, “İngiliz parlamentosunun bir an önce ayrılık anlaşmasını oylamasını bekliyoruz” dedi. Johnson’u zaferinden ötürü tebrik eden Michel, AB’nin İngiltere ile gelecekte inşa edilecek ilişkilere hazır olduğunu ifade etti.



İskoçya’da ‘ayrılık’ sesleri kuvvetlendi









Bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi 35 olan milletvekili sayısını 48’e çıkarmayı başardı ve seçimin bir diğer kazananı oldu. Partinin yeni bir bağımsızlık referandumu için Boris Johnson’ı zorlaması bekleniyor. Parti lideri ve İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, sonuçların beklentilerini aştığını belirterek, “İskoçya çok açık bir mesaj gönderdi. Bir Boris Johnson hükümeti istemiyoruz, AB’den ayrılmak istemiyoruz” dedi. Sturgeon, Johnson’ın İngiltere’yi AB’den çıkarma yetkisini elde ettiğine dikkat çekerek, “Ancak Johnson, İskoçya’nın alternatif bir gelecek adına seçim yapması için benim de bu yönde bir yetkiye sahip olduğumu kabul etmeli” diye konuştu.







