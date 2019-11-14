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14.11.2019 - 20:22 | | AA

İngiltere'nin büyük sorunu! En kötü seviyede...

İngiltere'deki hastanelerin ekimde acil durum hastalarının tedavi süreleri bakımından en kötü performansı gösterdiği belirtildi.

İngiltere'nin büyük sorunu! En kötü seviyede...

 

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerince (NHS) yayımlanan ekim verilerine göre, bekleme listesindeki hastaların sayısı 4,42 milyona ulaştı.

18 hafta altında bekleyenlerin oranı yüzde 84,8 olurken, bu oran yüzde 92'lik hedefin altında kaldı. Böylece 2012'den beri en kötü performans elde edildi.

Kaza ve acil durum hastalarının yüzde 83,6'sı ilk 4 saatte kabul veya sevk edildi. Bu da yüzde 95'lik hedefin altında kalırken, 2004'ten beri en kötü seviye olarak kayıtlara geçti.

Kanser hastalarının sadece yüzde 76,9'u ilk 62 günde tedavi görmeye başlarken, bu oran da yüzde 85'lik hedefe ulaşamadı.

En önemli ikinci sorun

Sağlık sistemi, Brexit tartışmalarının ardından ikinci en önemli sorun olarak gösteriliyor. Tüm partilerin vaatleri arasında sağlık sistemiyle ilgili sorunları çözmek yer alıyor.

Ekimde ortaya çıkan tablonun, 12 Aralık seçimleri öncesi iktidardaki Muhafazakar Parti için olumsuz sonuçlara yol açabileceği değerlendiriliyor.

7 terörist ülkelerine gönderildiİçişleri Bakanlığı'nın sınır dışı edileceklerini bildirdiği Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu bir olmak üzere 7 yabancı uyruklu terörist ülkelerine gönderildi.
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