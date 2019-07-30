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30.07.2019 - 21:51| AA

Interpol Hindistan'ı üçüncü kez reddetti! Nedeni o isim

Interpol, Hindistanlı din adamı Dr. Zakir Naik hakkında Hindistan'ın talep ettiği kırmızı bülteni yayınlamayı reddetti.

Interpol Hindistan'ı üçüncü kez reddetti! Nedeni o isim

"The News"in, Dr. Zakir Naik'in bir sözcüsüne dayandırdığı haberinde, Interpol, Naik hakkında üçüncü defa kırmızı bülten yayınlanmasını talep eden Hindistan'a, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle böyle bir karar verilemeyeceğini bildirdi.

Interpol'ün Komisyonu'nun bu kararı, 109. oturumda aldığı belirtilirken, Interpol Genel Sekreterliği'nin Naik hakkındaki tüm verileri, kurumun Dosya Kontrol Komisyonu'ndan gelen mektupla sildiği belirtildi.

Komisyon Sekreterliği'nden Dr. Naik'e gönderilen mektupta, komisyonun kendisi aleyhindeki suçlama ve iddiaların kesinlikten uzak ve belirsiz olduğu, Hint makamlarının Interpol'ün suçlama kuralları ve delil sunma sürecini takip etmekte başarısız kaldığı ifade edildi.

Hindistan iki defa kırmızı bülten için başvurmuştu

Hindistan, 2017'de ve Nisan 2019'da, Interpol'e Naik hakkında kırmızı bülten çıkarması için talepte bulunmuştu.

Hindistan'ın "teröre mali destek sağlamak" ve "kara para aklamakla" suçladığı Naik, 2017'de Malezya'ya sığınmış, bunun üzerine Hindistan hükümeti Naik'in pasaportunu iptal etmişti.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hindistanlı din adamıyla geçen yıl görüşmüş ve Naik'in bir sorun çıkarmadığı sürece ülkede kalabileceğini, kendisine daimi oturum statüsü verdiklerini açıklamıştı.

2005'te hayatını kaybeden Güney Afrikalı ünlü ilim adamı ve aktivist Ahmed Didat'ın öğrencilerinden Naik, kendi televizyon kanalı "Peace TV" ve diğer platformlar üzerinden verdiği konferans ve derslerle tanınıyor.

Dinler tarihi ve karşılaştırmalı dinler alanında uzman Naik, terör ve şiddet karşıtı söylemleriyle biliniyor.

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