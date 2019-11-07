Irak’ta ayakkabılar yeniden çıktı!

Irak’ta işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve yolsuzlukları protesto için 1 Ekim’de başlayan gösteriler, ülkenin orta ve güneyindeki vilayetlerde hız kesmeden devam ediyor. Başkent Bağdat ile güney kentlerinde protestolarını sürdüren göstericiler, hükümetin istifasını istiyor. Göstericiler, taleplerinin karşılanmaması halinde meydanları terk etmeyeceklerini belirtirken, Bağdat’taki gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı’ndan “Hükümet istifa” ve “Halk rejimi düşürmek istiyor” sloganları yükseliyor. Göstericiler, ülkede yolsuzluk ve mezhepçilikten uzak bağımsız bir hükümet talep ettiklerini belirterek mevcut sistemin değiştirilmesini istediklerini söylüyor.

Hamaney hedefte



Protestoların hedefindeyse hükümetin yanı sıra İran var. Tahran yönetiminin ülkeye müdahalelerinden rahatsız olan halk, bir “geleneği” yeniden uygulamaya başladı. Daha önceki yıllarda Saddam Hüseyin’in resimlerini ayakkabılarıyla döven Iraklıların hedefinde şimdi de, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin yanı sıra İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de var. Ayakkabı ve terliklerin kullanılarak tepki gösterilmesi, bölgede eski bir gelenek. Nitekim 2008 yılında Iraklı bir gazeteci basın toplantısında dönemin ABD Başkanı George W. Bush’a ayakkabılarını fırlatmış, Bush da bu tepkiden eğilerek kurtulmuştu.



Protestolarda İran’a sert tepki gösterilirken, İran yanlısı milis gruplarına ait karargâhlar ile ofisler de, göstericilerin hedefleri arasında yer alıyor. İran’dan sürekli olarak ABD ve Suudi Arabistan’a tepki gösterilmesi çağrıları yapılırken, Iraklı göstericiler. ABD’nin Tahran Büyükelçiliği’nin işgal edilişinin 40. yıldönümünde bu ülkelerin değil, İran’ın Kerbela’daki konsolosluk binasını hedef almıştı. İran destekli Haşdi Şabi ofisleri de eylemcilerin sürekli hedefleri arasında.



Köprüler kapatıldı



Öte yandan protestolar sırasında Bağdat’ta trafiğe kapatılan köprü sayısı 5’e çıktı. Başkentte protestocuların ilerlemesini engellemek amacıyla Yeşil Bölge’ye çıkan Cumhuriyet, Sinek ve Ahrar köprülerinin ardından Şuheda ve Bab el-Muazzam köprüleri de dün araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kapatılan köprülerin üzerine yüzlerce asker yerleştirildi. Köprülerin üzerinden geçerek Yeşil Bölge’ye ulaşmaya çalışan Iraklı göstericiler ise güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.



Gösterilerin sürdüğü Zikar’da ise protestocular hükümete ait “Güney Petrol Şirketi” binasına giriş çıkışları engelliyor. Binada çalışanların iş başı yapmalarına da izin verilmiyor. Göstericiler, binaya “Güney Petrol Şirket binası halkın talimatıyla kapatıldı” yazılı pankart astı. Kerbela’da dün çıkan olaylarda iki kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Böylelikle gösterilerin başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 260’a yaklaştığı haber veriliyor. Basra’da da protesto gösterileri sürüyor.



Pompeo: Sorumlu İran



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak ve Lübnan’da şiddetli protestolara neden olan sorunlardan İran’ın sorumlu olduğunu ileri sürdü. Ülke içindeki işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi sebeplerle başlayan protestolara dikkati çeken Pompeo, “Irak ve Lübnan halkı ülkelerini geri istiyor. İran rejiminin devrim adı altında ihraç ettiği tek şeyin yolsuzluk olduğunu görüyorlar. Irak ve Lübnan halkı kendi söylemlerini, (İran’ın ruhani lideri) Ali Hamaney’in dayatmasından kurtarmayı hakediyor” ifadesini kullandı.



ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği ise hükümetin ivedilikle harekete geçmesi gerektiğini belirterek, halkın iradesine baskı uygulayan bir Irak’ın geleceğinin olmayacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler ise Irak’ta kapsamlı diyalog için garantörlüğe hazır olduğunu açıkladı.