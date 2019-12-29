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29.12.2019 - 14:39 | | AA

Irak'ta bir ilk! Gösteriler petrol üretimini durdurdu

Protestocular, ülkenin güneyindeki Nasıriye kentinde yer alan ve günlük 80 bin varil ham petrol çıkarılan kuyuya ulaşımı engelledi.

Irak'ta bir ilk! Gösteriler petrol üretimini durdurdu

Irak Petrol Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle ülkenin güneyindeki bir petrol kuyusunda üretimin geçici olarak durduğunu açıkladı.

Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yayımladığı yazılı açıklamada, Nasıriye kentindeki bir grup göstericinin, aktif şekilde petrol çıkarılan kuyu önünde eylem düzenlemesi ve çalışanların iş başı yapmasına engel olması nedeniyle üretimin geçici olarak askıya alındığını ifade etti.

Cihad, "atanma talebiyle" gösteri düzenleyen eylemcilerin ulaşımını engellediği kuyudan günlük ortalama 80 bin varil ham petrol çıkarıldığını kaydetti.

Ülkenin güneyindeki Nasıriye'de petrol üretiminin durması nedeniyle meydana gelen açığa da değinen Cihad, bunun için Basra vilayetindeki kuyulardan takviye yapılacağını belirtti.

Irak'ta gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana ülke gelirinin yüzde 90'ının bağlı olduğu petrol üretiminin durdurduğuna ilişkin ilk kez resmi açıklama yapıldı.

Hükümet karşıtı göstericiler dün Zikar vilayet merkezi Nasıriye'de yer alan petrol kuyusu önünde bir araya gelmişti. Göstericiler, bölgedeki ana yolları trafiğe kapatmıştı.

Gösteriler üç ayı doldurdu

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği ülkede geniş çaplı gösterilere neden oldu. 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Gösteriler boyunca 2 bin 700 eylemci gözaltına alınıp serbest bırakılırken, kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırılan 68 göstericiden 56'sının akıbeti bilinmiyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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