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03.01.2020 - 14:34 | | AA

İran'da cuma namazı sonrası ABD karşıtı gösteriler düzenlendi

İran'ın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi kınandı.

İran'da cuma namazı sonrası ABD karşıtı gösteriler düzenlendi

İran'da cuma namazı sonrası birçok kentte düzenlenen gösterilerde, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından öldürülmesine tepki gösterildi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cuma namazı sonrası binlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlendi. Gösteride, Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füze saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterildi.

Kirman, Kum ve Zahidan gibi diğer büyük kentlerle eş zamanlı düzenlenen protestolarda göstericiler, "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Velayeti Fakih karşıtları" şeklinde sloganlar attı.

İranda cuma namazı sonrası ABD karşıtı gösteriler düzenlendi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İranda cuma namazı sonrası ABD karşıtı gösteriler düzenlendi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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