MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleriİran'da Hamaney'e yakın gazete protesto liderlerinin "idamla" yargılanacağını yazdı
19.11.2019 - 15:24 | | AA

İran'da Hamaney'e yakın gazete protesto liderlerinin "idamla" yargılanacağını yazdı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen gazete, benzin zammının ardından patlak veren protesto gösterilerinde şiddet eylemlerine liderlik edenlerin idamla cezalandırılacağını yazdı.

İran'da Hamaney'e yakın gazete protesto liderlerinin "idamla" yargılanacağını yazdı

İran lideri Hamaney'e yakınlığıyla bilinen ülkenin en köklü gazetelerinden "Keyhan"da yayımlanan yazıda, yargı yetkililerin protestolarda şiddet eylemlerine liderlik eden kişileri idam cezasının beklediği yönündeki görüşü yer aldı.

Yazıda, ülke çapında onlarca bankanın ve benzin istasyonunun ateşe verilmesi gibi eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sorguları sırasında, düzenledikleri şiddet içerikli eylemler karşılığında para aldıklarını itiraf ettikleri öne sürüldü.

Gazetenin yazısında, "Yargı yetkilileri, ülkedeki kaosun liderleri için idam cezasının kesin olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Bu hususta kaosçuların işlediği suç "isyan"dır ve cezası hukuki ve şer'i kanuna göre idamdır." ifadesi kullanıldı.

İran'da 15 Kasım'da benzine yüzde 300 zam yapılması, ekonomik sorunlarla boğuşan halkın tepkisine yol açmış ve ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmişti.

Göstericiler birçok kentte petrol istasyonları, banka şubeleri ve polis araçlarını ateşe verdi. En az beş güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği olaylarda göstericilere polisin müdahalesi sonucunda ölüm ve yaralanmaların olduğu belirtiliyor. Olaylarda hayatını kaybeden göstericilerle ilgili resmi açıklama ise yapılmıyor. Yaklaşık 1000 göstericinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.

Türkiye İrem'e ağlamıştı! Yine aynı facia...Geçtiğimiz sene Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu üniversite öğrencisi İrem Kütük hayatını kaybetmişti. Benzer bir ölüm yine yaşandı! Çankırı'da Ayşe Dümen (66), seyir halindeki kamyonun kasasının açık unutulan arka kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Genç kıza otobüste sözlü taciz! Kalk, gözüm sana kayıyor

Genç kıza otobüste sözlü taciz! Kalk, gözüm sana kayıyor

EYT için üç yeni açıklama! Yeni yıl için araştırmalar devam ediyor

EYT için üç yeni açıklama! Yeni yıl için araştırmalar devam ediyor

Yalova'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Yalova'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika... FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe!

Son dakika... FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe!

Sıradaki Haber