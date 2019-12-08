MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri İran'da zamdan sonra benzin tüketimi yüzde 22 düştü
ABONE OL
08.12.2019 - 15:51 | | AA

İran'da zamdan sonra benzin tüketimi yüzde 22 düştü

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Emri Vekilzade, 15 Kasım'da yapılan zamdan sonra ülkede benzin tüketiminin yaklaşık yüzde 22 gerilediğini söyledi.

İran'da zamdan sonra benzin tüketimi yüzde 22 düştü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Vekilzade, yaptığı açıklamada, "Zam öncesi günlük 98 milyon 700 bin litre olan benzin tüketimi, zamdan sonra 76 milyon 600 bin litreye geriledi." ifadesini kullandı.

Vekilzade, geçen yılın aynı döneminde ise benzin tüketiminin 89 milyon 600 bin litre olduğunu hatırlattı.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzine yüzde 300 zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü gösterilerde en az 208 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

    120 bin dolara satılan 'sanat eseri'ndeki muzu yediABD'nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan'ın, 'duvara bantlanmış muz' eseri, 120 bin dolara satıldı. Başka bir sanatçı David Datuna, duvara bantlanmış olarak sergilenen muzu alarak yedi ve yaptığı eylemin adına da 'Aç Sanatçı' olarak isimlendirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    1 ayda 5 kişinin yaşamını yitirdiği yolda can verdi!

    1 ayda 5 kişinin yaşamını yitirdiği yolda can verdi!

    Son dakika | Fırat Delibaş yakalanıp cezaevine kondu

    Son dakika | Fırat Delibaş yakalanıp cezaevine kondu

    Yanan araçtan canını hiçe sayıp kayınvalidesini kurtardı!

    Yanan araçtan canını hiçe sayıp kayınvalidesini kurtardı!

    Arda Ermut: Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artış gösterdi

    Arda Ermut: Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artış gösterdi

    Sıradaki Haber