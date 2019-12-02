MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri İran'daki internet kesintisinin zararı 90 milyon dolar
ABONE OL
02.12.2019 - 10:43 | | AA

İran'daki internet kesintisinin zararı 90 milyon dolar

Yüzde 50'yi bulan benzin zammı nedeniyle patlayan protestolar sırasında internetin fişinin çekildiği ülkede, GSM operatörleri büyük zarar etti.

İran'daki internet kesintisinin zararı 90 milyon dolar

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, benzin zammı protestoları sırasındaki internet kesintisinden dolayı ülkedeki GSM operatörlerinin 90 milyon dolar zarara uğradığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Cehromi, internet kesintisinden dolayı asıl büyük zararı ticaretlerini internet üzerinden yapan esnafların ve şirketlerin gördüğünü belirterek, ticaret odaları ve esnaf birlikleri ile yapacakları görüşmelerin ardından bunları da toplu olarak açıklayacaklarını ifade etti.

İletişim Düzenleme Kurumunun raporuna göre GSM operatörlerinin kesinti nedeniyle 90 milyon dolar zarar gördüğünü aktaran Cehromi, İran Milli Posta Şirketinin günlük gelirlerinin yüzde 40 azaldığını dile getirdi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla ülke geneline yayılan gösterilerin önüne geçmek amacıyla 16 Kasım'da internet erişimi engellenmişti. 25 Kasım'da ülkenin birçok bölgesinde sabit internet hatları erişime açılmıştı.

Cep telefonlarının internet bağlantısı ise başkent Tahran'ın batı bölgeleri ile Huzistan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde henüz sağlanamıyor.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 161 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

Sıradaki Haber