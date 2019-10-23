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23.10.2019 - 13:46 | | AA

İran'dan Türkiye-Rusya mutabakatına destek

Tahran yönetimi, Soçi'deki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını, Suriye'de istikrar ve huzurun sağlanması için atılan olumlu bir adım atıldığını açıkladı.

İran'dan Türkiye-Rusya mutabakatına destek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada Musevi, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Musevi, "İran, toprak bütünlüğü, ulusal hakimiyeti güçlendirmek, bölgeye huzur ve istikrarın gelmesi adına her türlü girişimi memnuniyetle karşılamaktadır. Bu yönüyle kuzey Suriye'deki çatışmaları sonlandırmak için Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında varılan anlaşmayı istikrar ve huzurun sağlanması için atılan olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu mutabakatın, Türkiye'nin endişelerini gidermesini ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ulusal hakimiyetini güçlendirmesini sağlamasını ümit ettiklerini dile getiren Musevi, endişelerin giderilmesi için Adana Mutabakatı ekseninde Ankara ile Şam arasında diyalog için yardımcı olabileceklerini belirtti.

ABD güçlerinin bölgeden çekilmesinin bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlayacağını ifade eden Musevi, "Astana sürecinde Suriye'de barış ve güvenliği sağlayacak Anayasa Hazırlama Komitesi yakında gerçekleştirilecektir." şeklinde kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, Rusya'nın Soçi şehrinde bir araya gelerek Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya varmıştı.

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