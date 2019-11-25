MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleriİtalya'da sel suları viyadük çökertti
25.11.2019 - 10:33 | | DHA

İtalya'da sel suları viyadük çökertti

İtalya'da yoğun yağış taşkınlara ve sele neden oldu. Bazı bölgelerde evleri su basarken suya kapılan araçlar zarar gördü. Savona-Torino kara yolunda viyadük çökerken, yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İtalya'da sel suları viyadük çökertti

İtalya'da yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye devam ediyor. Aşırı yağışın görüldüğü ülkenin kuzeyinde bulunan Savona ile Torino arasında A6 otoyolunda bulunan viyadük, yağışların toprağı kaydırması nedeniyle sebebiyle çöktü. İtalya İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri Vigili del Fuoco, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sebebiyle otoyol, çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bazı bölgeleri su basarken, Bologna yakınlarındaki Calderara yerleşim yerinde ise araçlar sürüklenerek zarar gördü.

    Sürücü fark etmedi! Minibüsün altında 1 kilometre sürüklendiBursa’da, minibüsün çarpıp, altında yaklaşık 1 kilometre sürüklediği Ferhat Sultansu (87), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kaçan sürücü Ahmad K. polis tarafından evinde gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar! Çok sayıda gözaltı var

    'Jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar! Çok sayıda gözaltı var

    Aksaray'da 'kimyasal toz' paniği!

    Aksaray'da 'kimyasal toz' paniği!

    Erbaş'tan 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' mesajı

    Erbaş'tan 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' mesajı

    Feci olay! Bacayı temizlerken caddeye düşüp öldü

    Feci olay! Bacayı temizlerken caddeye düşüp öldü

    Sıradaki Haber