MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaJapon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı
07.10.2019 - 10:36 | | AA

Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı

Çarpışmanın ardından denize düşen balıkçı teknesindeki 20 kişilik mürettebattan bazıları aranıyor.

Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı

Japonya'ya ait bir devriye gemisinin, Japon Denizi’nde (Doğu Denizi) Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesi ile çarpışması sonucu teknede bulunan 20 kişilik mürettebattan bazılarının arandığı bildirildi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Japon Denizi'nde Japonya Balıkçılık Ajansı'na ait devriye gemisi Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesiyle çarpıştı.

Balıkçılık Ajansı'ndan yapılan açıklamada, çarpışma sonucu balıkçı teknesinin battığı, kazanın ardından denize atlayan 20 kişilik Kuzey Koreli mürettebattan bazılarının kurtarıldığı, bazılarının arandığı belirtildi.

Japonya kayıp denizcilerin bulunması için bölgeye helikopter ve arama kurtarma botları gönderdi.

Japonya'ya ait devriye gemisindeki mürettebatın kazayı yara almadan atlattığı kaydedildi.

MİT ve TSK'dan Kandil'de operasyonMİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 günde üç ayrı operasyon! Tam 128 kişi yakalandı

2 günde üç ayrı operasyon! Tam 128 kişi yakalandı

YPG/PKK'dan ABD'ye "Fırat'ın doğusu" suçlaması

YPG/PKK'dan ABD'ye "Fırat'ın doğusu" suçlaması

Sevgilisiyle kavga edince semti bastı, kızın ailesinden dayak yedi

Sevgilisiyle kavga edince semti bastı, kızın ailesinden dayak yedi

DGS ek tercih için bugün son gün! DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih için bugün son gün! DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber